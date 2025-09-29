VfB Stuttgart: Karazors Comeback: der Kapitän ist mit sich im Reinen
Auch Trainer Sebastian Hoeneß (li.) ist zufrieden mit dem Auftritt seines Kapitäns Atakan Karazor in Köln. Foto: imago/Sven Simon

Nach zwei Spielen als Reservist ist Atakan Karazor in Köln in die Startelf des VfB zurückgekehrt. Sein Comeback und der Stuttgarter Sieg haben dem Spielführer gutgetan.

Zweimal hatte er in der Startelf des VfB gefehlt, beim Gastspiel in Köln stand Kapitän Atakan Karazor bei Anpfiff nun wieder auf dem Platz – und konnte seine Freude darüber nach Spielschluss nicht verbergen. „Natürlich war es ungewohnt, dass ich zweimal von der Bank aus gekommen bin“, sagte der 28-Jährige - und knetete dabei seine weiße Spielführer-Binde in der Hand: „Das hatte ich bisher auch noch nicht so oft. Aber auch ich muss mich in den Dienst der Mannschaft stellen. Da bin ich keine Ausnahme. Nur, weil ich der Spielführer bin.“

