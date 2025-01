VfB Stuttgart Junioren: Livestream: VfB verpatzt Auftakt beim Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast

1 Hochkarätiger Juniorenfußball an zwei Tagen in der Sindelfinger Halle – das ist der Junior-Cup (Symbolbild). Wir zeigen den Livestream. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart eröffnet den Junior-Cup im Sindelfinger Glaspalast als Titelverteidiger. Wir zeigen alle Spiele des Turniers im Livestream











Der Mercedes-Benz Junior-Cup ist eine Institution rund um den Jahreswechsel in der Region Stuttgart. Seit über 30 Jahren gilt das Turnier als der wohl am besten besetze Hallen-Vergleich von internationalen Top-Teams aus dem U-19-Bereich weltweit. Auch in diesen Tagen konnten die Organisatoren wieder Teilnehmer aus Sao Paulo, Genf, Manchester und Glasgow für das Turnier gewinnen.

Titelverteidiger VfB Stuttgart eröffnet das Turnier ab 12.30 Uhr mit dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim. Wir zeigen alle Spiele des Turniers im Livestream.