1 Jovan Milosevic (rechts) soll künftig für Werder Bremen jubeln. Foto: IMAGO/Starsport

Der Stürmer steht vor einer neuen Herausforderung in Bremen. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth spricht von einer „Win-Win-Win-Situation“ des sich anbahnenden Transfers.











Link kopiert

Dass Jovan Milosevic sich einen Verbleib bei Partizan Belgrad gut hätte vorstellen können, ist kein Geheimnis. In den zurückliegenden zwölf Monaten blühte der Leihspieler des VfB Stuttgart dort regelrecht auf, steuerte in 30 Pflichtspielen starke 19 Tore bei und setzte sich mit seinem Club in der ersten serbischen Liga auf Platz eins vor Dauerrivale Roter Stern Belgrad fest. Jetzt aber endet die gemeinsame Zeit vorerst: Milosevic steht vor einer Leihe zu Bundesliga-Konkurrent Weder Bremen – und verabschiedet sich bereits im sozialen Netzwerk Instagram aus Belgrad: „Vielen Dank euch allen für das beste Jahr meines Lebens. Bis zum nächsten Mal.“