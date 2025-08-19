VfB Stuttgart: Vagnomans Ausrufezeichen – mit Folgen für die Zukunftsplanung
1
In starker Form – und längerfristig beim VfB? Josha Vagnoman Foto: Baumann

Auf der Rechtsverteidiger-Position des VfB wurden zuletzt die Karten neu gemischt. Das hat auch Auswirkungen auf den Transfersommer.

Wir schnell es im Profifußball manchmal gehen kann, lässt sich in diesen Tagen beim VfB Stuttgart auf der Rechtsverteidiger-Position sehr anschaulich beobachten. Vor ein paar Wochen noch deutete hier wenig auf eine zentrale Rolle für Josha Vagnoman hin – auf dessen durchwachsene Vorsaison hatten die Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Lorenz Assignon (25) reagiert, der für elf Millionen Euro von Stade Rennes nach Bad Cannstatt gewechselt war. Die nennenswerte Ablöse stellte dabei durchaus einen Fingerzeig dar: Hier kam ein potenzieller Stammspieler, eher eine Soforthilfe als eine Investition in die mittelfristige Zukunft. Inzwischen, wenige Tage vor dem Bundesliga-Start bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr), ist der Konkurrenzkampf aber überraschend offen. Und das liegt an Vagnoman.

