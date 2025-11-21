VfB Stuttgart: Jeff Chabot verlobt – seltene Einblicke in sein Privatleben

1 Nicht häufig gibt er Details aus seinem persönlichen Leben preis: Innenverteidiger Jeff Chabot. Foto: Pressefoto Baumann

Jeff Chabot überrascht die Fans des VfB Stuttgart mit persönlichen Neuigkeiten: Der Abwehrspieler hat sich verlobt – und zeigt seine Partnerin erstmals öffentlich.











Zum Ende der Länderspielpause macht Stuttgarts Innenverteidiger Jeff Chabot persönliche Neuigkeiten öffentlich: Der 27-Jährige hat sich verlobt.

Der VfB-Profi überraschte mit der Bekanntgabe, da er sein Privatleben bislang weitgehend unter Verschluss gehalten hatte. Auf Instagram veröffentlichen Chabot und seine Verlobte mehrere Fotos, die den Antrag zeigen – zugleich der erste öffentliche Auftritt seiner Partnerin an seiner Seite.

Bei seiner Verlobten handelt es sich um Zaira Moskova, die 2021 in der dritten Staffel des RTL-Formats „Are You The One?“ einem größeren Publikum bekannt wurde. Auch sie hatte ihre Beziehung bislang nicht öffentlich gemacht.

Erstes Bundesliga-Tor in Dortmund

Für Chabot, der seit dem Sommer 2024 beim VfB unter Vertrag steht, ist die Verlobung ein seltener Einblick in sein persönliches Umfeld. Einen Termin für die Hochzeit teilte das Paar bislang nicht mit. Sportlich beginnt für Chabot die letzte Etappe des Jahres an einem besonderen Ort: In Dortmund erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor. Entsprechend groß ist die Vorfreude des Innenverteidigers auf das anstehende Duell mit dem BVB.