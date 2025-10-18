VfB Stuttgart in Wolfsburg: „Lasst halt mal immer so spielen“ – Fans feiern souveränes 3:0

1 Lorenz Assignon und der VfB sind auf Höhenflug. Foto: Baumann

Ein ehemaliger Wolfsburger trifft gegen seinen alten Club, ein in der Nationalmannschaft Verschmähter trifft auch – und was beschäftigt die VfB-Fans sonst? Ein Blick ins Netz.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart setzt sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga fest. Mit 3:0 gewinnt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am 7. Spieltag beim VfL Wolfsburg. Dementsprechend euphorisch sind die Fans, wie ein Blick auf X zeigt.

Der VfB dominierte die Partie quasi von Beginn an, brauchte aber eine Weile, um den Ball im Kasten der „Wölfe“ unterzubringen. Ausgerechnet der ehemalige Wolfsburger Tiago Tomas markierte das 1:0 (35.).

Demirovic verletzt, Leweling verletzt, Undav noch auf der Bank – Tomas trifft. Hat der VfB doch kein Stürmer-Problem? Das fragt dieser Nutzer.

Dass Sebastian Hoeneß aufgrund der Not in der Offensive mit fünf nominellen Verteidigern spielen ließ – aus Sicht dieses Users eine gute Sache.

Eine Ecke führte zum Führungstreffer...

Zwischenzeitlich stand der VfB in der Blitztabelle auf Rang Zwei. Das blieb vielen Fans nicht verborgen.

Viele Plätze in der Volkswagen-Arena waren leer geblieben, die VfB-Fans hatten akustisch klar die Oberhand – wie die Mannschaft auf dem Feld.

Nach der Pause legte der VfB zügig nach. Ausgerechnet Maxi Mittelstädt, der zuletzt für die Nationalmannschaft nicht nominiert worden war, erzielte das 2:0 (55.).

Den Endstand besorgte Angelo Stiller zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit...

... nach Traumpass von El Bilal Khannouss. Der Neuzugang scheint in Stuttgart angekommen. Die Fans haben ihn jedenfalls ins Herz geschlossen.

Berechtigte Frage nach der Partie:

Sonst noch was?

Eine simple Forderung hat dieser Fan nach dem überzeugenden Auftritt:

Die VfB-Fans haben Lust auf die kommenden Spiele:

Am Donnerstag steht für den VfB bereits die nächste Partie auf dem Plan. In der Europa League tritt der Club aus Cannstatt in Istanbul bei Fenerbahce an. Anpfiff der Partie ist bereits um 18.45 Uhr.