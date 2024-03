VfB Stuttgart in Tannheim: Die VfB-Profis sorgen für leuchtende Kinderaugen

VfB Stuttgart in Tannheim

14 Silas (li.) und Josha Vagnoman beim Kicken mit den Kids. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke vom VfB-Besuch im Schwarzwald. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der jährliche Besuch des VfB in der Nachsorgeklinik bei Villingen-Schwenningen brachte auch dieses Jahr wieder besondere und bleibende Momente.











Für bleibende Erinnerungen bei vielen Kindern sorgten die Profis des VfB Stuttgart am Dienstagnachmittag: Wie jedes Jahr stand der Abstecher in den Schwarzwald zur Nachsorgeklinik Tannheim an, die sich um krebs-, herz- und mukoviszidosekranke Kinder sowie deren Angehörige kümmert.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgte eine ausgiebige Autogrammstunde, ehe auf dem Kunstrasen der Ball rollte. Mit dabei war die Profimannschaft mit Trainer Sebastian Hoeneß und all jene Spielern, die derzeit nicht mit dem Nationalteam auf Reisen sind. Als offizielle Vereinsvertreter traten Vorstandschef Alexander Wehrle und Marketingvorstand Rouven Kasper die Reise an.

Rund eine halbe Million Euro für verschiedene Projekte

Die Verbindung zwischen dem VfB und der Tannheimer Klinik hat eine lange Tradition: Seit dem Bau in den 1990er-Jahren hat der Bundesligist die Nachsorgeklinik mit rund einer halben Million Euro unterstützt – etwa für Bauprojekte wie zuletzt einen Fitnesspark für Einzeltherapien im Freien. In der Bildergalerie sehen Sie Eindrücke des VfB-Besuchs am Dienstag. Viel Spaß beim Durchklicken.