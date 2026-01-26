VfB in Mönchengladbach: Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

Ein Auftritt wie ein großes Ausrufezeichen

1 Die VfB-Profis jubeln nach dem souveränen Sieg in Mönchengladbach. Foto: IMAGO/Eibner

Der VfB beeindruckt beim 3:0 in Mönchengladbach – die Leistung macht in einigen Punkten große Hoffnung für die nächsten Spiele, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.











Eines vorneweg und in aller angebrachten Klarheit: Borussia Mönchengladbach, der Gegner des VfB Stuttgart am Sonntagmittag, hinterließ einen bemitleidenswerten Eindruck. Zum Ende spielten die Gladbacher ihren ohnehin nicht ausverkauften Borussia-Park fast leer, die Fans flüchteten in Scharen aus dem Stadion, aus nachvollziehbaren Gründen: Die Fohlen waren insbesondere in der zweiten Hälfte irrlichternd unterwegs und vergaloppierten sich fast bei jeder Gelegenheit.