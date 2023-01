14 Der rechte Schuh von VfB-Stürmer Thomas Kastanaras ist hinten aufgeschnitten. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Profis des VfB Stuttgart spulen im Trainingslager in Marbella derzeit ein ordentliches Programm am. Viele Einheiten, viele gelaufene Kilometer – das bedeutet eine hohe Belastung. Für Mensch und Material? SO scheint es zumindest, wenn man den Blick auf die Schuhe von Thomas Kastanaras richtet.

Der rechte Fußballschuh des Nachwuchsstürmers hat an der Rückseite ein riesiges Loch. Allerdings: Materialermüdung ist nicht der Grund dafür. Es geht um ein gesundheitliches Thema.

Kastanaras, der in den Tagen von Marbella seinen 20. Geburtstag gefeiert hat, leidet unter Problemen an der Achillessehne. Und die sind weniger groß, wenn weniger Druck auf die Sehne kommt. Daher haben die Zeugwarte ihm ein Loch in die Schuhe geschnitten. Ob das Problem nicht anders zu lösen ist? Das wird sich zeigen. Kürzlich waren Vertreter des Schuh-Ausrüsters von Kastanaras am Trainingsplatz des VfB.

Der 20-jährige Angreifer überzeugt bislang mit viel Fleiß und Einsatzbereitschaft in Marbella – was ihm auch schon ein Lob von Trainer Bruno Labbadia eingebracht hat. „Thomas hat gut gearbeitet, ist viel marschiert“, sagte der Coach nach dem Testspiel gegen den FC Sion (3:0), als der Stürmer ein Tor erzielt hatte, „er bringt die Einstellung mit, das ist eine gute Basis.“