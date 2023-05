8 Josha Vagnoman, Dan-Axel Zagadou und Torschütze Serhou Guirassy laufen zu den mitgereisten Fans, um die 2:1-Führung zu feiern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die drei Punkte im Abstiegskampf, die der VfB Stuttgart am Sonntag in Mainz ergattert hat, können im Abstiegskampf noch richtig wichtig werden. Auf Twitter waren die Fans zufrieden.















Link kopiert

Mit 4:1 hat der VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag bei FSV Mainz 05 gewonnen und springt damit vor dem letzten Spieltag dieser Bundesligasaison in der Tabelle auf den 15. Platz.

Dieser Rang würde den direkten Klassenerhalt bedeuten. Damit waren die drei Punkte aus Mainz enorm wichtig. Nun haben die Jungs aus Cannstatt alles in der eigenen Hand.

Dabei mussten die Fans erst einmal mehr ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen: Der VfB lag anfangs zurück. „Irgendwie hab ich jetzt auch einfach keine Lust mehr. Entweder dreht ihr das Spiel jetzt und fangt an Gras zu fressen oder wir lassen das“, forderte ein Nutzer.

Die Spieler auf dem Rasen folgten diesem Wusch und glichen noch vor der Halbzeit aus. Wataru Endo erzielte technisch äußerst anspruchsvoll den Ausgleich, entsprechend wurde der Spieler auch gelobt: „Elf Endos müsst ihr sein!“, twitterte etwa ein Nutzer.

In der zweiten Hälfte wurden die Stuttgarter dann noch besser. Chris Führich schwang sich zum Matchwinner auf und überzeugte mit einem Treffer und zwei Vorlagen. „Was haben die Führich gegeben?“, schreibt ein Fan begeistert.

Andere Fans waren allerdings nicht ganz so verzaubert von der Leistung gegen Mainz und fragten stattdessen: „Warum findet der VfB eigentlich immer erst an den letzten beiden Spieltagen zur eigentlichen Form?“ und spielte dadurch auf die Rettung in letzter Minute in der vergangenen Spielzeit an.

Insgesamt überwogen aber Erleichterung und Freude, so auch bei diesem Nutzer: „Ihr seid so geil!“

In der kommenden Woche muss der VfB dann noch zuhause gegen Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo und Hoffenheim ran. Das Team hat den direkten Klassenerhalt nun aber selbst in der Hand.