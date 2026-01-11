VfB Stuttgart in Leverkusen: Dickes Ausrufezeichen – wie der VfB Ansprüche anmeldet
15
Deniz Undav steuerte ein Tor und eine Vorlage bei. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter überzeugen beim deutlichen 4:1 in Leverkusen nicht nur in der Offensive – und haben nun in der Bundesliga eine große Chance.

Die Spieler hüpften, die Fans sangen – Bilder wie jene nach Abpfiff am Samstagabend hatte es aus Sicht des VfB Stuttgart in Leverkusen lange nicht gegeben. Nachdem die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in den vergangenen Jahren in der BayArena oft gut mitgehalten und doch wenig mitgenommen hatte, belohnte sie sich in ihrem ersten Bundesliga-Spiel des neuen Jahres. Und das auf überaus eindrucksvolle Weise mit einem 4:1-Auswärtssieg, der auch in der Höhe in Ordnung ging. „Offensichtlich war es so, dass sich hier in den letzten Monaten und Jahren einiges aufgestaut hat“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth im Anschluss, „wir haben hier sehr oft gelitten. Ich denke, wir haben uns den Abend mit dieser ersten Halbzeit redlich verdient.“

