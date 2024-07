VfB Stuttgart in Japan: Der VfB nimmt Tuchfühlung auf

1 Auf VfB-Coach Sebastian Hoeneß wartet am Sonntag mit Kyoto Sanga FC die erste Standortbestimmung. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat sein Trainingsquartier in Osaka bezogen. Wie sehr das Team von Trainer Sebastian Hoeneß die hohen Temperaturen in Japan verkraftet, wird sich spätestens am Sonntag beim ersten Testspiel zeigen.











Der VfB Stuttgart ist in Japan angekommen - und hat sogleich Tuchfühlung aufgenommen. Der 70 Personen umfassende Tross aus dem Schwabenland teilte sich auf mehrere Flieger auf, reiste via München nach Osaka. Dort gastiert der Club im örtlichen Hilton Hotel. Für die Mannschaft ging es sogleich auf den Trainingsplatz im Sakai-Center, wo an diesem Samstag auch die erste offizielle und öffentliche Einheit ansteht. Ab 10.30 Uhr Ortszeit wird trainiert in der Hoffnung, dass die Tageshöchsttemperaturen von rund 36 Grad bei 90 Prozent Luftfeuchtigkeit noch nicht so sehr ins Kontor schlagen.

Während die Mannschaft auf dem Platz ackerte, absolvierte Cacau, wie auch Guido Buchwald Teil der VfB-Delegation, mit Kindern ein Training in der deutschen Schule in Osaka, in die seine Kinder während seiner Zeit beim J-League-Club Cerezo Osaka gegangen waren. Marketing-Vorstand Rouven Kasper, der mit Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Kopf der Stuttgarter Delegation gibt, hob den interkulturellen Austausch in den Vordergrund: „Der VfB hat nicht zuletzt durch seine Historie an japanischen Spielern eine starke Geschichte vor Ort. Diese wollen wir vertiefen, wollen in den interkulturellen Austausch kommen und zeigen, dass für uns Land, Leute und Geschichte des Landes von großer Bedeutung sind.“

Als erster Höhepunkt des Trips steht am Sonntag der Besuch der Stadt der tausend Tempel an. In Kyoto, der ehemaligen Hauptstadt Japans, werden Tempel besucht, ehe dann am Abend, 19 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) das Testspiel gegen Kyoto Sanga FC ansteht, während in Stuttgart nahezu zeitgleich die Mitgliederversammlung beginnt.