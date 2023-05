15 Im vergangenen Jahr trat der Hamburger SV in der Relegation gegen Hertha BSC an – verpasste aber den Aufstieg. Foto: imago/Ulrich Hufnagel

Der VfB Stuttgart tritt in den kommenden Tagen zum zweiten Mal in der Relegation an. Zur Saison 2008/2009 sind die Entscheidungsspiele wieder eingeführt worden. So liefen die Duelle seitdem.















Für die einen bedeuten sie eine große Chance, eine Saison zu krönen. Die anderen erhalten meist die Möglichkeit, gerade noch so den Absturz zu verhindern. Egal, aus welcher Perspektive man es sieht: In den beiden Partien der Relegation sind großer Druck und große Emotionen garantiert.

Am 1. und 5. Juni 2023 ist es wieder so weit. Der VfB Stuttgart trifft als 16. der Bundesliga auf den Dritten der zweiten Liga, den Hamburger SV. Die Weiß-Roten haben schlechte Erfahrungen mit der Relegation gemacht, scheiterten 2019 am 1. FC Union Berlin und mussten absteigen. Ansonsten aber behielt in den meisten Fällen der Bundesligist die Oberhand – teils aber denkbar knapp.

Zur Saison 2008/2009 ist die Relegation nach einigen Jahren Pause wieder eingeführt worden. Wir schauen auf die Duelle, die es zwischen Bundesligist und Zweitligist seitdem gegeben hat – in unserer Bildergalerie.