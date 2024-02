VfB Stuttgart in der Vesperkirche: Der VfB schenkt ein weiß-rotes Lächeln

VfB Stuttgart in der Vesperkirche

9 Am Servierstand in der Vesperkirche: Pascal Stenzel, Fabian Bredlow, Waldemar Anton (v.li.). In unserer Bildergalerie haben wir mehr Eindrücke vom Besuch des VfB zusammengefasst. Foto: Baumann

Beim jährlichen Aktionstag in der Stuttgarter Leonhardskirche zeigt der Fußball-Bundesligist seine soziale Ader.











Link kopiert

Der Sportdirektor gab Essensmärkchen aus, die Spieler servierten Tee und vom Chef persönlich gab es Cappelletti mit Käsesoße und Gemüsesalat: Wie in jedem Jahr hat der VfB Stuttgart der Vesperkirche am Dienstag einen Besuch abgestattet und bei der Essensausgabe mit angepackt. Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgten bei den Bedürftigen in der Stuttgarter Innenstadt für ein wenig weiß-rote Abwechslung.

„Unser Anliegen ist es, einer solchen Einrichtung Aufmerksamkeit zukommen zu lassen“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle. „Ich denke, wir haben heute vielen ein Lächeln geschenkt“, ergänzte Co-Trainer David Krecidlo, der ohne den erkrankten Cheftrainer Sebastian Hoeneß Teil des VfB-Trosses war. Von den Spielern zogen sich Waldemar Anton, Fabian Bredlow und Pascal Stenzel eine weiße Schürze um. Ebenfalls Teil der VfB-Abordnung waren unter anderen Präsident Claus Vogt, die Vorstände Rouven Kasper und Thomas Ignatzi, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, Lizenzspielerchef Christian Gentner sowie NLZ-Chef Stephan Hildebrandt. Auch Namensvetter Timo Hildebrand sah man volle Teller durch die Reihen der Vesperkirche tragen.

Vesperkirche serviert 500 bis 600 Essen pro Tag

Seit 30 Jahren öffnet die Stuttgarter Leonhardskirche ihre Türen für Menschen, die krank, arbeitslos, obdachlos oder verarmt sind. Neben dem täglichen Essensangebot (500 bis 600 Essen) kommen weitere soziale Angebote hinzu.