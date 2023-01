12 Geschafft: 2011 startet der VfB mit einem wichtigen Heimsieg gegen Mainz 05 in das neue Fußballjahr Foto: Baumann

2011 stand der VfB Stuttgart unter Bruno Labbadia schon einmal zum Jahresauftakt dem FSV Mainz gegenüber. Wir blicken zurück auf ein wegweisendes Spiel.















Es war ein kurioses Auftaktprogramm, welches der Spielplan dem neuen VfB-Trainer Bruno Labbadia zum Auftakt seiner ersten Mission am Neckar bescherte. Zweimal binnen weniger Tage ging es in der Spielzeit 2010/2011 zu Hause gegen den FC Bayern München. Einmal in der Liga, einmal im Pokal. Die Ergebnisse hatten es in sich: Mit 3:5 und mit 3:6 zog der VfB Stuttgart jeweils den Kürzeren – danach war Winterpause.

Und das neue Jahr 2011 begann für Bruno Labbadia wie auch jetzt wieder mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr). Seine Mannschaft stand damals als Tabellenvorletzter gehörig unter Druck, hatte es bis zur Winterpause doch gerade mal zwölf Punkte gesammelt. Heraus kam ein ziemlich ekliges Spiel; mit allem, was Abstiegskampf in den Wintermonaten zu bieten hat. Aber mit einem glücklichen Ende für den VfB. In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf Bruno Labbadias Premierensieg für den VfB Stuttgart im Jahr 2011 zurück.