1 Michael Wimmer wird den VfB noch mindestens bis zur Winterpause trainieren. Foto: Baumann

An diesem Dienstag nimmt der VfB Stuttgart den Trainingsbetrieb wieder auf. Ein kleiner Vorausblick bis zur WM-Pause.















Eigentlich sollte in dieser Woche beim VfB Stuttgart ein neuer Trainer präsentiert werden. Doch daraus wird nach der überraschenden Kehrtwende vom Wochenende nichts. Michael Wimmer wird die Mannschaft mindestens bis zur Winterpause weiter betreuen.

Nach zwei freien Tagen, die dem Team angesichts des bevorstehenden straffen Programms im Anschluss an die 0:5-Pleite bei Borussia Dortmund gewährt wurden, bittet Wimmer seine Schützlinge an diesem Dienstag wieder zur Arbeit. Um 15 Uhr wird im Schlienz-Stadion öffentlich trainiert. Der Fokus gilt der Aufarbeitung des vor allem defensiv desolaten Auftritts in Dortmund, zugleich ist der Blick schon auf das kommende wichtige Heimspiel gerichtet: Am Samstag, 15.30 Uhr, gastiert der FC Augsburg in Stuttgart.

Noch vier Spiele bis zur WM-Pause

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter: Zunächst mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am 4. November (20.30 Uhr), ehe zum Abschluss eine englische Woche mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC (8. November, 20.30 Uhr) sowie der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen am 12. November (15.30 Uhr) ansteht. Nach dem 15. Spieltag verabschiedet sich die Bundesliga dann in die WM-Pause.