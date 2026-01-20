VfB Stuttgart in der Europaleague: Guido Buchwald und der heilige Rasen von Rom

Guido Buchwald und der heilige Rasen von Rom

1 Ein Teil deutscher Fußballgeschichte: Guido Buchwald stellt im WM-Finale von 1990 Superstar Diego Maradona in den Schatten. Foto: imago/Rudel

Der VfB-Botschafter erinnert sich an das Olympiastadion von Rom, die WM 1990 und erklärt, warum die Spielstätte eigentlich gar nichts besonderes ist.











Natürlich wird auch Guido Buchwald mit im Flieger sitzen, wenn die Delegation des VfB Stuttgart Richtung italienische Hauptstadt aufbricht. Schließlich gehört der Ehrenspielführer neben anderen VfB-Legenden wie Hansi Müller, Cacau oder Timo Hildebrandt zu den offiziellen Botschaftern des Vereins, der an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der Europa League bei der AS Rom um die direkte Qualifikation für die K.-o.-Phase kämpft.