VfB Stuttgart in der Europa League: „Wir sind sehr stolz“

Nach dem 4:1 des VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.











Im Play-off-Hinspiel der Europa League ist der VfB Stuttgart bei Celtic Glasgow aufgelaufen. Den Schwaben gelang ein überzeugender Sieg. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Jeder hat gesehen, dass unsere Spieler wussten, um was es hier geht. Wir waren konzentriert und habe eine reife Leistung geboten. Das Spiel war anspruchsvoller, als es das Ergebnis ausdrückt. Wir mussten druckvolle Phasen von Celtic überstehen und haben im Angriff sehr große Effizienz gezeigt. Das war der Unterschied..“

Celtic-Coach Martin O’Neill: „Es war ein enttäuschender Abend für uns. Allerdings haben wir nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis aussagt. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit noch gesagt, dass wir im Spiel sind. Nach dem 4:1 wird es aber sehr schwer, das Ausscheiden zu verhindern. Wir müssen auch anerkennen, dass es in der Europa League schwer für uns ist. Wir konkurrieren mit Mannschaften, die weitaus mehr Geld zur Verfügung haben. Für uns gilt es nun, am Sonntag voll da zu sein.“

VfB-Spieler Jamie Leweling: „Wir sind sehr stolz. Auswärts ist immer eklig, es war in der EL erst unser zweiter Sieg. Gerade hier mit 4:1 zu gewinnen ist schon etwas besonderes. Ich spiel sehr gerne auswärts, weil wir auch überragende Fans dabei haben, wir arbeiten alle hart und im Moment wird das belohnt. Wir sind gerade gut drauf.“

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Das war eine sehr souveräne Leistung. Dennoch dürfen wir nicht denken,dass es das schon war..die werden sich uns mit allem, was sie haben, entgegenwerfen und versuchen, das noch zu drehen.“

