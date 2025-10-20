VfB Stuttgart in der Europa League: Wie Sebastian Hoeneß die VfB-Spieler bei Laune hält
1
Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß (rechts) hält zu Kapitän Atakan Karazor – auch wenn dieser nicht immer spielt. Foto: /Alexander Keppler

Der Sportchef Fabian Wohlgemuth hat einen breiten Kader gebaut, den der Trainer im Spiel bei Fenerbahce Istanbul wieder gut nutzen will. Wir beleuchten die Entwicklung.

Wer sich den Kader des VfB Stuttgart genauer ansieht, der kann natürlich auf ein Ungleichgewicht stoßen: Zwei Rechtsverteidiger zu viel und ein Mittelstürmer zu wenig lassen sich da ausmachen. Zudem war es der Plan, nach einer eingehenden Saisonanalyse die Elf mit Spitzenkräften zu verstärken, um mehr Führung und Erfahrung auf dem Platz zu haben. Denn in diesen Bereichen wurden in der vergangenen Spielzeit Defizite ausgemacht. Gerade in engen Spielphasen, die zu Niederlagen führten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.