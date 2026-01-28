VfB Stuttgart in der Europa League: Wie groß ist der Glaube des VfB an das kleine Wunder?

Wie groß ist der Glaube des VfB an das kleine Wunder?

26 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß steht im Fokus und behält sich den Blick für die Realität. Foto: Baumann

Der Pokalsieger peilt einen Sieg gegen die Young Boys Bern an, um sich die minimale Chance auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu erhalten. Dafür muss viel passieren.











Sebastian Hoeneß hat sich warm angezogen. Der Reißverschluss des dicken grauen Anoraks ist bis zum Kinn geschlossen. Die dunkle Wollmütze hat sich der Trainer des VfB Stuttgart tief in das Gesicht gezogen. So ist das Mienenspiel des 43-Jährigen beim Abschlusstraining auf dem Rasen im Robert-Schlienz-Stadion kaum zu erkennen. Doch die großen Gefühlsregungen sind ohnehin nicht zu erwarten, wenn der Fußballlehrer seine Mannschaft im Abschlusstraining auf ein Spiel vorbereitet.