VfB Stuttgart in der Europa League: Wie der VfB vom Festabend auf den Alltag umschaltet

Wie der VfB vom Festabend auf den Alltag umschaltet

9 Irgendwo da unten liegt der Torschütze Tiago Tomas. Die Mitspieler freuen sich für den VfB-Stürmer, der privat eine schwere Zeit durchmacht. Foto: IMAGO/Shutterstock

Nach dem internationalen Gala-Auftritt bei Celtic Glasgow ruft die Bundesliga in Heidenheim – für die Stuttgarter soll das jedoch keinen Unterschied ausmachen.











Link kopiert

Da ist selbst der Doppeltorschütze noch einmal aufgesprungen. Bilal El Khannouss, der sich nach seiner Auswechslung mit Applaus eine dicke Jacke an- und die Kapuze übergezogen hatte, lief am Spielfeldrand entlang – um Tiago Tomas nahe zu sein und ihm zu gratulieren. Denn der Stürmer hatte gerade den 4:1-Endstand bei Celtic Glasgow erzielt.