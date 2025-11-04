VfB Stuttgart in der Europa League: Wer überträgt das Spiel gegen Feyenoord im TV?

1 Im Heimspiel gegen Celta Vigo konnte der VfB (links Torschütze Bilal El Khannouss) einen 2:1-Erfolg bejubeln. Jetzt soll gegen Feyenoord Rotterdam der zweite Sieg her. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Die Partie des VfB am Donnerstag um 21 Uhr gegen den Eredivise-Tabellenführer aus Rotterdam läuft live im Free-TV. Die Einzelheiten zur Übertragung.











Volles Haus in Bad Cannstatt: Das Heimspiel des VfB Stuttgart an diesem Donnerstag (21 Uhr) gegen Feyenoord Rotterdam ist ausverkauft, lediglich einzelne Restkarten sind auf dem Zweitmarkt für Mitglieder noch erhältlich.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist am Donnerstag als Experte in Stuttgart im Einsatz. Foto: Pressefoto Baumann

Wer keine Karte hat, kann die Partie aber dennoch ohne ein kostenpflichtiges Abo im TV verfolgen. RTL zeigt das Spiel live im Free-TV und beginnt mit der Übertragung bereits 45 Minuten vor Anpfiff. Um 20.15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus aus der MHP-Arena, kommentieren wird die Partie dann Wolff-Christoph Fuss.

Auf RTL+ sind an diesem Tag derweil die Spiele des SC Freiburg bei OGC Nizza in der Europa League und des FSV Mainz 05 gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz in der Conference League zu sehen. Anpfiff beider Partien ist bereits um 18.45 Uhr.