VfB Stuttgart in der Europa League: Vorfälle im Gästebereich – der VfB und Feyenoord nehmen Stellung

Vorfälle im Gästebereich – der VfB und Feyenoord nehmen Stellung

8 Die Polizei war auch nach Spielende noch rund um den Gästebereich im Einsatz. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Rund um den Block der Rotterdam-Fans blieb es am Donnerstagabend nicht ruhig. Nun äußern sich beide Vereine mit deutlichen Worten. Auch von Vandalismus ist die Rede.











In der Schlussphase der Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) ging es nicht nur auf dem Rasen hoch her mit den beiden späten siegbringenden Toren, sondern auch auf den Rängen. Insbesondere nach dem Führungstreffer des VfB durch Bilal El Khannouss (84.) hoben Fans der Niederländer Zaunsegmente aus der Verankerung und versuchten teilweise, in den Heimbereich vorzudringen. Videos im sozialen Netzwerk X dokumentieren die Szenen.