VfB Stuttgart in der Europa League: Vorfälle im Gästebereich – der VfB und Feyenoord nehmen Stellung
8
Die Polizei war auch nach Spielende noch rund um den Gästebereich im Einsatz. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Rund um den Block der Rotterdam-Fans blieb es am Donnerstagabend nicht ruhig. Nun äußern sich beide Vereine mit deutlichen Worten. Auch von Vandalismus ist die Rede.

In der Schlussphase der Partie des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) ging es nicht nur auf dem Rasen hoch her mit den beiden späten siegbringenden Toren, sondern auch auf den Rängen. Insbesondere nach dem Führungstreffer des VfB durch Bilal El Khannouss (84.) hoben Fans der Niederländer Zaunsegmente aus der Verankerung und versuchten teilweise, in den Heimbereich vorzudringen. Videos im sozialen Netzwerk X dokumentieren die Szenen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.