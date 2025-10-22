VfB Stuttgart in der Europa League: VfB startet zum Istanbul-Abenteuer – die Bilder vom Abflug

7 Nathaniel Weiss und Deniz Undav freuen ich auf den Flug nach Istanbul. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Profis des VfB Stuttgart sind zu ihrem Auswärtsspiel in der Europa League gegen Fenerbahçe Istanbul aufgebrochen. Vom Stuttgarter Flughafen ging es am Vormittag Richtung Bosporus.











Link kopiert

Gut gelaunt und in freudiger Erwartung ist der Tross des VfB Stuttgart am Vormittag am Stuttgarter Flughafen zum Europa-League-Spiel gegen Fenerbahçe Istanbul aufgebrochen. Mit Chaterflug VF-047 der Airline SunExpress geht es direkt zum Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) auf der asiatischen Seite der Millionenstadt am Bosporus. Dort, im Stadtteil Kadıköy, steht auch das Şükrü-Saracoğlu-Stadion von Fenerbahçe, wo am Donnerstag um 18.45 Uhr (MESZ) der Anpfiff ertönen wird.

Die Boeing 737-8 mit Mannschaft, Trainerteam und Funktionären an Bord wurde von einer kleinen Gruppe Fans und Medienvertretern begleitet. Der etwa dreistündige Flug führt über Bayern, Österreich, Ungarn und den westlichen Balkan-Korridor zum Schwarzen Meer. Von Flughafen geht es dann direkt ins Teamhotel in der Nähe des Stadions, in dem noch am Nachmittag das Abschlusstraining stattfinden soll.

Daran schließt sich die offizielle Pressekonferenz der Uefa an, bei der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Rede und Antwort stehen wird . Der VfB reist ohne den verletzten Torjäger Ermedin Demirović, dafür mit Rückkehrer Deniz Undav sowie dem nachgemeldeten Nikolas Nartey.