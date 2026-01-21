VfB Stuttgart in der Europa League: VfB-Profis heben in Richtung Rom ab – die Bilder vom Abflug

10 Angelo Stiller, der im Spiel gegen Union Berlin angeschlagen ausgewechselt werden musste, trat zumindest die Reise nach Rom an Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Profis des VfB Stuttgart haben vor dem Europa-League-Spiel gegen die AS Rom die Reise in die ewige Stadt angetreten. Wir haben die Bilder.











Am Mittwochvormittag machten sich die Profis des VfB Stuttgart auf den Weg zum Flughafen. Das Ziel: Rom. Dort erwartet den VfB am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) in der Europa League ein richtungsweisendes Spiel gegen die AS Rom. Es geht gegen den Tabellennachbarn um direkte Achtelfinalqualifikation.

Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß um 10 Uhr Ortszeit am Flughafen getroffen hatte, ging es wenig später weiter in Richtung Boarding am Terminal T1 West. Wir waren dabei und haben die letzten Eindrücke der Mannschaft vor dem knapp zweistündigen Flug nach Rom eingefangen. Mit im Aufgebot: Angelo Stiller. Ob der Stuttgarter Spielmacher am Donnerstagabend eingesetzt werden kann, ist noch nicht klar.