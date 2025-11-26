VfB Stuttgart in der Europa League: VfB auf dem Weg nach Deventer – die Bilder vom Abflug

VfB auf dem Weg nach Deventer – die Bilder vom Abflug

10 Jamie Leweling (links) und Angelo Stiller am Flughafen Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Das gemeinsame Mittagessen gab es noch auf dem Vereinsgelände, anschließend machte sich der Tross des VfB Stuttgart auf den Weg in die Niederlande. Genauer: nach Deventer, wo am Donnerstag (21 Uhr/Liveticker/RTL) bei den Go Ahead Eagles das dritte Auswärtsspiel dieser Saison in der Europa League ansteht.

Wir waren am Flughafen in Echterdingen dabei und haben die letzten Eindrücke vor dem Abflug der Mannschaft zusammengestellt, die Sie in der Bildergalerie sehen – mit sichtlich guter Laune unter anderem beim Vorstand und bei Silas, der in der Europa League nicht einsatzberechtigt ist und erst am Sonntag in der Bundesliga beim Hamburger SV spielen dürfte.