VfB Stuttgart in der Europa League: Tickets für Rom – das größte Kontingent dieser Europa-Saison
1
Im Januar tritt der VfB im Olympiastadion von Rom an, wo schon Deutschland 1990 Weltmeister wurde. Foto: imago/HochZwei/Syndication

Für das Rom-Spiel erhalten VfB-Mitglieder so viele Karten wie bei keiner anderen Partie der Ligaphase – auch, weil sich die Anzahl nicht durch eine Pufferzone reduziert. Die Zahlen.

Das letzte Auswärtsspiel der Ligaphase führt den VfB Stuttgart in die italienische Hauptstadt. Am 22. Januar (21 Uhr) gastiert der Bundesligist in der Europa League beim Traditionsclub AS Rom – und wird wieder von Tausenden Fans begleitet werden. Schon jetzt ist absehbar: Wenn an diesem Mittwoch um 9 Uhr der Mitgliederverkauf für die Partie beginnt, dürfte der Online-Ticketshop erneut stark frequentiert sein.

