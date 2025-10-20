VfB Stuttgart in der Europa League: „Seid stets in Gruppen unterwegs“ – VfB rät Fans zur Vorsicht in Istanbul
Die Fans von Fenerbahce gelten als besonders leidenschaftlich. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Bei Fenerbahce Istanbul erwartet den VfB Stuttgart und seine Fans kein gewöhnliches Auswärtsspiel. Der Verein warnt seine Anhänger in aller Deutlichkeit. Die wichtigsten Infos.

Dieses Auswärtsspiel ist kein gewöhnliches: Wenn der VfB Stuttgart am Donnerstag (18.45 Uhr) in der Europa League bei Fenerbahce Istanbul antritt, erwartet den Bundesligisten eine emotionale Atmosphäre im Sükrü Saracoglu Stadion – und seine Fans eine besondere Risikolage außerhalb des Gästebereichs. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

