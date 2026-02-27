VfB Stuttgart in der Europa League: Schiedsrichter-Spruch bringt Demirovic zum Lachen

18 Im Austausch: Ermedin Demirovic (links) und Irfan Peljto Foto: IMAGO/kolbert-press

Der Stürmer des VfB schiebt nach der nächsten Abseits-Entscheidung VAR-Frust – wird gegen Celtic Glasgow aber in einer Szene von seinem Landsmann an der Pfeife auch erheitert.











Link kopiert

Ermedin Demirovic und der Videoassistent – diese Beziehung ist gerade keine besonders innige. Nachdem dem Stürmer des VfB Stuttgart zuletzt in den Auswärtsspielen gegen Celtic Glasgow (4:1) und den 1. FC Heidenheim (3:3) Tore wegen hauchzarten Abseitspositionen aberkannt worden waren, wiederholte sich das Ganze im Rückspiel gegen die Schotten (0:1) erneut auf ähnliche Weise. Dieses Mal wurde der Treffer von Deniz Undav zum vermeintlichen 1:1 einkassiert, da sich die Schulter von Vorlagengeber Demirovic nach Ansicht der Bilder minimal in der verbotenen Zone befunden hatte.