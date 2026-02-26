VfB Stuttgart in der Europa League: Porto oder Braga? So läuft die Auslosung am Freitag

Porto oder Braga? So läuft die Auslosung am Freitag

18 Der VfB steht in der Europa League unter den besten 16 Mannschaften. Am Freitag entscheidet sich der Gegner (Archivbild). Foto: imago images / PanoramiC

Für die Stuttgarter geht es im Achtelfinale der Europa League Mitte März nach Portugal. Die Einzelheiten zur Auslosung am Freitag.











Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale der Europa League – und wird in Kürze seinen dortigen Gegner kennen. An diesem Freitag steigt um 13 Uhr die Auslosung, wobei bereits jetzt feststeht: Es geht in jedem Fall gegen eine Mannschaft aus Portugal, in Frage kommen der FC Porto oder Sporting Braga.

Die Chancen stehen hierbei genau bei jeweils 50 Prozent. Porto und Braga werden als Fünfter und Sechster der Ligaphase die beiden Play-off-Sieger der Teams auf den Plätzen 11 und 12 sowie 21 und 22 zugelost bekommen. Das sind der VfB und der ungarische Tabellenzweite Ferencvaros Budapest.

Der VfB wird das Rückspiel im Achtelfinale auswärts bestreiten

Egal, welches Duell es letztlich wird: Die Stuttgarter bestreiten das Hinspiel am 12. März definitiv vor heimischem Publikum und das Rückspiel am 19. März auswärts. Da beide Städte in Portugal nur 50 Kilometer auseinander liegen, geht der Flug für Mannschaft und Fans in beiden Fällen nach Porto.

Sebastian Hoeneß und der VfB haben das Rückspiel gegen Celtic Glasgow mit 0:1 verloren – sind aber nach dem 4:1 im Hinspiel dennoch eine Runde weiter. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Bei der Auslosung wird übrigens auch gleich der weitere Turnierbaum bis ins Finale festgelegt. In einem möglichen Viertelfinale könnte es für den VfB unter anderem gegen den FC Midtjylland oder Betis Sevilla gehen, die in der Ligaphase auf den Plätzen drei und vier gelandet waren.