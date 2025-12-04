Nach Ausschreitungen: Keine Fans der Young Boys Bern bei Spiel in Stuttgart

1 Beim Spiel gegen Aston Villa hatten Bern-Fans randaliert. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa/Nick Potts

Die Tumulte von Birmingham haben für die Young Boys Bern Konsequenzen. Beim Europapokal-Auswärtsspiel gegen den VfB müssen sie ohne ihre Anhänger auskommen.











Die Young Boys Bern dürfen für das Europa-League-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am 29. Januar keine Tickets an ihre Anhänger verkaufen. Zudem müssen die Schweizer für das Fehlverhalten ihrer Fans bei der Partie bei Aston Villa (1:2) am vorigen Donnerstag eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen, wie sie selbst mitteilten.

Der europäische Fußball-Dachverband UEFA sanktionierte damit das Werfen von Gegenständen, Beschädigungen am Stadion sowie Zuschauerausschreitungen beim Spiel in Birmingham.

Die Randale hatte für Aufsehen gesorgt, mehrere Berner Fans waren noch im Stadion verhaftet worden. Der Club hatte das Fehlverhalten der Anhänger in einer Stellungnahme daraufhin scharf kritisiert.