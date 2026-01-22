VfB Stuttgart in der Europa League: Mit dieser Startelf geht Hoeneß die Herausforderung in Rom an

Mit dieser Startelf geht Hoeneß die Herausforderung in Rom an

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat sich einige Gedanken zum Spiel bei der AS Rom gemacht. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Das Ziel des Pokalsiegers im Stadio Olimpico ist klar. Allerdings muss der Trainer in Sachen Aufstellung puzzeln. Wir schauen auf die mögliche Startelf bei der AS Rom.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart bangt vor dem wichtigen Europa-League-Spiel gegen die AS Rom an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) um den Einsatz seines Taktgebers: Angelo Stiller hat noch immer Leistenprobleme. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er auflaufen kann, ist gering“, sagte der Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten im Stadio Olimpico.

Unsere Empfehlung für Sie Torhüter des VfB Stuttgart Alexander Nübel spricht über seine Zukunft – und über Dennis Seimen Torwart Alexander Nübel will am Donnerstag mit dem VfB bei der AS Rom erfolgreich sein. Zuvor lobt er die Auftritte seines möglichen Nachfolgers Dennis Seimen.

Stiller nahm nicht an der Übungseinheit teil, er lief lediglich um den Platz. Ansonsten wird der Mittelfeldspieler weiter behandelt. „Er möchte spielen“, sagte Hoeneß. Als Alternative steht Chema bereit. Der Spanier würde dann mit Atakan Karazor die Doppelsechs des Pokalsiegers bilden. Denn in Nikolas Nartey gehört ein weiterer Kandidat für die Position im Zentrum nicht zum Kader. Der Däne musste weichen, da er im vergangenen Herbst für den verletzten Ermedin Demirovic per Sonderregelung nachgerückt war. Nun hat der VfB zurückgetauscht.

Auch der gelbgesperrte Bilal El Khannouss ist nach seinen Einsätzen für Marokko im Afrikacup noch nicht dabei. Dennoch hat sich der VfB viel vorgenommen, da er sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren will. „Dafür sind aus zwei Spielen wohl noch vier Punkte nötig“, sagte Hoeneß.