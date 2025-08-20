VfB Stuttgart in der Europa League: Mehr Auswärts-Tickets? „Wir werden es wieder versuchen“
Madrid im September 2024: Tausende VfB-Fans verfolgen die Partie ihres Clubs im Estadio Bernabeu. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

In Kürze beginnt der Run auf die Karten für die internationalen Partien, wobei die Größe des Kontingents von mehreren Faktoren abhängt. Ein Blick auf die Chancen und die VfB-Sicht.

Wenige Tage noch, dann stehen die internationalen Reiseziele des VfB Stuttgart fest. Nach der Auslosung der Europa League in der kommenden Woche am Freitag kennen Mannschaft und Fans die acht Gegner in der Hauptrunde – und damit auch die vier Spielorte der Auswärtspartien. Was sich dabei schon jetzt prognostizieren lässt: Die Ticket-Nachfrage wird das Angebot wegen des reisefreudigen Stuttgarter Anhangs deutlich übersteigen, was bereits in der Vorsaison in der Champions League bei allen vier Spielen in der Fremde der Fall gewesen ist.

