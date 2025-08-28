VfB Stuttgart in der Europa League: Lostopf eins ist fix – neun Teams, zwei VfB-Gegner

1 Beim bislang letzten internationalen Spiel des VfB gegen Paris Saint-Germain zeigten die VfB-Fans im Januar eine große Choreo. Und die nächsten europäischen Nächte nahen. Foto: Pressefoto Baumann

Noch ist das Teilnehmerfeld der Europa League nicht komplett – schon jetzt aber steht fest, dass der VfB bei der Auslosung reizvolle Aufgaben und Reisen zugeteilt bekommt.











Die Blicke gehen nach Monaco. An diesem Freitag werden um 13 Uhr im Fürstentum die Partien der Ligaphase der Europa League ausgelost – und der VfB Stuttgart ist als amtierender deutscher Pokalsieger mittendrin. Nach der Teilnahme an der Champions League in der Vorsaison tritt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß damit zum zweiten Mal in Folge auf internationaler Bühne an, wobei die Abläufe im zweitwichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb ähnlich sind wie in der Königsklasse. Auf wen kann der VfB treffen? Wie geht es nach der Auslosung weiter? Die wichtigsten Informationen zum Prozedere.