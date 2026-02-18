Live-Übertragung: Hier läuft das Spiel gegen Celtic Glasgow

1 Jubeln will die Mannschaft des VfB auch in den Play-offs gegen Celtic Glasgow. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Donnerstag spielt der VfB in der Europa League gegen Celtic Glasgow. Wo man die Partie live verfolgen kann, erfahren Sie hier.











Link kopiert

Es wird womöglich einer dieser Abende, an den sich die Fans noch lange erinnern. Gänsehaut-Atmosphäre dürfte garantiert sein, wenn der VfB Stuttgart am Donnerstag in den Play-offs der Europa League (21 Uhr/Liveticker) bei Celtic Glasgow zu Gast ist. Doch nicht alle Anhänger treten die Reise nach Schottland an und können sich die Partie vor Ort anschauen.

Lothar Matthäus ist als Experte im Einsatz. Foto: IMAGO/fohlenfoto

Die gute Nachricht für alle Daheimgebliebenen: RTL überträgt das Spiel live im Free-TV und geht bereits 45 Minuten vor Anpfiff auf Sendung. Um 20.15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss aus dem Celtic-Park.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart in der Europa League Es drohen gleich fünf Gelb-Sperren Vier Stammspieler und der Cheftrainer müssen bei ihrer nächsten Verwarnung auf internationaler Bühne ein Spiel aussetzen.

Eine weitere Möglichkeit bietet der SWR an. Auf seiner Homepage steht ein kostenloser Audio-Stream zur Verfügung.