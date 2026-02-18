Am Donnerstag spielt der VfB in der Europa League gegen Celtic Glasgow. Wo man die Partie live verfolgen kann, erfahren Sie hier.
Es wird womöglich einer dieser Abende, an den sich die Fans noch lange erinnern. Gänsehaut-Atmosphäre dürfte garantiert sein, wenn der VfB Stuttgart am Donnerstag in den Play-offs der Europa League (21 Uhr/Liveticker) bei Celtic Glasgow zu Gast ist. Doch nicht alle Anhänger treten die Reise nach Schottland an und können sich die Partie vor Ort anschauen.
Die gute Nachricht für alle Daheimgebliebenen: RTL überträgt das Spiel live im Free-TV und geht bereits 45 Minuten vor Anpfiff auf Sendung. Um 20.15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss aus dem Celtic-Park.
Eine weitere Möglichkeit bietet der SWR an. Auf seiner Homepage steht ein kostenloser Audio-Stream zur Verfügung.