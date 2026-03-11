Live-Übertragung: Hier läuft das Spiel des VfB gegen den FC Porto

1 Auch gegen den FC Porto wollen die VfB-Profis Chema (li.) und Ermedin Demirovic wieder etwas zu jubeln haben. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Donnerstag (18.45 Uhr) spielt der VfB in der Europa League gegen den FC Porto. Wo man die Partie im TV live verfolgen kann, erfahren Sie hier.











Die Spieler werden an ihr Leistungslimit gehen müssen, wenn der VfB Stuttgart am Donnerstag (18.45 Uhr) im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League in der MHP-Arena den FC Porto empfängt. Doch nicht alle Stuttgarter Fans und Interessierte sind vor ausverkauftem Haus live mit dabei.

Die gute Nachricht für alle VfB-Anhänger ohne Stadionticket: RTL und Nitro übertragen das Spiel beide live im Free-TV. Eine Viertelstunde vor Anpfiff geht es auf Sendung. Um 18.30 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff-Christoph Fuss aus der Stuttgarter MHP-Arena.

Eine weitere Möglichkeit bietet der SWR an. Auf seiner Homepage steht ein kostenloser Audio-Stream zur Verfügung. Das VfB-Fanradio, zu empfangen über die Homepage des Clubs, stellt eine zusätzliche Alternative dar.

Um 21 Uhr übertragen dann sowohl RTL wie auch Nitro das Auswärtsspiel des SC Freiburg, ebenfalls im Achtelfinale der Europa League, beim belgischen Vertreter KRC Genk.