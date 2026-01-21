VfB Stuttgart in der Europa League: Herausforderung in Rom – der VfB fühlt sich wie in der Champions League
1
Positive Italien-Erfahrung: Hoch hinaus ist es im Oktober 2024 gegangen, als El Bilal Touré in Turin das späte Siegtor für den VfB Stuttgart erzielte. Foto: dpa

Der Pokalsieger verbindet mit der Reise nach Italien hohe Ansprüche. Es geht um die direkte Qualifikation für das Achtelfinale – aber nicht nur.

Die Gefühle gegenüber italienischen Teams sind zuletzt zwiespältig gewesen beim VfB Stuttgart. Da gibt es zum einen den euphorisierenden 1:0-Erfolg bei Juventus Turin in der Champions League aus dem Oktober 2024. Die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß beeindruckte bei der Alten Dame des europäischen Fußballs und dominierte trotz des knappen Sieges klar. Die Dramaturgie der Begegnung sorgte zudem für emotionale Ausbrüche und einen hohen Erinnerungswert, da El Bilal Touré erst in der Nachspielzeit traf.

