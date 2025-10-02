VfB Stuttgart in der Europa League: Fans geraten in Basel aneinander – wie kam es dazu?

Fans geraten in Basel aneinander – wie kam es dazu?

Am Rande der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart beim FC Basel kommt es im Stadion zu unschönen Szenen. Im Netz kursieren Videos der Vorfälle.











Unschöne Szenen am Rande der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart beim FC Basel. Im St. Jakob-Park kam es vor der Begegnung zu Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Lager.

Videos im Netz zeigen die Vorfälle. Über den genauen Hergang gibt es keine gesicherten Informationen.

Augenzeugenberichten zufolge sollen Basler Anhänger im Eckbereich Richtung Gegengerade versucht haben, einen Stuttgarter Schal zu entwenden. Im Zuge dessen soll es demnach immer wieder kleinere Scharmützel zwischen sich dort befindlichen Fans gegeben haben – bis es schließlich zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.

Zuvor war es im Laufe des Tages in der Stadt zu keinerlei negativen Vorfällen gekommen. Es wird geschätzt, dass rund 10.000 VfB-Fans den Weg nach Basel auf sich genommen haben. Viele von ihnen hatten sich in einem Fanmarsch vom Barfüsserplatz auf den Weg zum St. Jakob-Park begeben.