VfB Stuttgart in der Europa League: Endlich effizient – der VfB bietet eine neue Qualität

Endlich effizient – der VfB bietet eine neue Qualität

Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat gegen Celtic Glasgow eine reife Leistung gezeigt. Doch in Heidenheim ist sie nun ganz anders gefordert, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Das ging leichter als gedacht. Das wird zwar niemand beim VfB Stuttgart offiziell zugegeben, aber der 4:1-Sieg spiegelte die Verhältnisse im Celtic Park klar wider. Die Mannschaft von Celtic Glasgow war zu schwach, um den Gast aus der Fußball-Bundesliga zu gefährden. Oder anders ausgedrückt: das Team von Trainer Sebastian Hoeneß steht nun mit eineinhalb Beinen im Achtelfinale der Europa League.