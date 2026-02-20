VfB Stuttgart in der Europa League: Endlich effizient – der VfB bietet eine neue Qualität
9
Geschlossen: Der VfB präsentiert sich auf dem Platz als Einheit und jubelt nach dem Erfolg im Celtic Park gemeinsam vor den eigenen Fans. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat gegen Celtic Glasgow eine reife Leistung gezeigt. Doch in Heidenheim ist sie nun ganz anders gefordert, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Das ging leichter als gedacht. Das wird zwar niemand beim VfB Stuttgart offiziell zugegeben, aber der 4:1-Sieg spiegelte die Verhältnisse im Celtic Park klar wider. Die Mannschaft von Celtic Glasgow war zu schwach, um den Gast aus der Fußball-Bundesliga zu gefährden. Oder anders ausgedrückt: das Team von Trainer Sebastian Hoeneß steht nun mit eineinhalb Beinen im Achtelfinale der Europa League.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.