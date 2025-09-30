VfB Stuttgart in der Europa League: Die VfB-Fans strömen in Scharen nach Basel
1
Vor einem Jahr zogen die VfB-Anhänger in Madrid in einem Fanmarsch zum Stadion – diese Bilder dürften sich nun am Donnerstag in ähnlicher Form wiederholen. Foto: IMAGO/Eibner

Die Euphorie rund um die internationalen Auftritte der Stuttgarter ist ungebrochen. Mit wie vielen Anhängern der VfB in Basel rechnet – und wie das Team die Unterstützung wahrnimmt.

Christian Gentner kennt den Schweizer Fußball bestens. Bis 2022 war der Sportdirektor des VfB Stuttgart für den FC Luzern am Ball, wo er auf der letzten Station seiner aktiven Profikarriere nochmals eine neue Liga kennenlernte, Erfahrungen und Eindrücke sammelte. Die lassen ihn jetzt drei Jahre später vorfreudig auf das erste Auswärtsspiel in dieser Europa-League-Saison blicken, das den VfB am Donnerstag (21 Uhr/RTL) zum FC Basel in den Sankt-Jakob-Park führt. „Ein echt schönes Stadion“, wie Gentner betont, „vielleicht das schönste in der Schweiz.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.