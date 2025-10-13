VfB Stuttgart in der Europa League: Die Europa-Option der Auswärtsdauerkarte – begehrt, aber nicht bei allen
1
Der Gästeblock beim jüngsten internationalen VfB-Spiel in Basel war wie gewohnt komplett gefüllt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stammfahrer erhalten ihre Tickets für die Europa League nicht automatisch, sondern müssen sich vor der Saison entscheiden. Ein Blick auf die Zahlen.

Wer sie hat, ist auf der sicheren Seite: Die Auswärtsdauerkarte beim VfB Stuttgart garantiert ein Ticket für jedes Pflichtspiel des Bundesligisten in der Fremde – und ist entsprechend begehrt, da angesichts des reisefreudigen Stuttgarter Anhangs die Nachfrage nach Karten das Angebot praktisch immer übersteigt. Bei gut 400 liegt die Zahl der Inhaber einer solchen Jahreskarte, seit Längerem gibt es einen Verkaufsstopp sowie eine lange Warteliste.

