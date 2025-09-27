VfB Stuttgart in der Europa League: Die deutlichen Worte von Sebastian Hoeneß wirken

18 Der Trainer Sebastian Hoeneß weist der VfB-Mannschaft gegen Celta Vigo den richtigen Weg. Foto: Baumann

Der Trainer hat der Mannschaft klar gemacht, dass sie mit hoher Intensität spielen muss. Das ist die Basis für weitere Siege, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Der VfB Stuttgart ist in der Spur – und er nimmt nach einem Stotterstart in der Fußball-Bundesliga immer mehr Tempo auf. Das 2:1 zum Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo bedeutete jedoch nicht nur den zweiten Sieg innerhalb einer Woche nach dem 2:0 gegen den FC St. Pauli, sondern vor allem zeigt sich, dass der Pokalsieger nun weiß, wie er zu Erfolgen kommt. Dafür waren zunächst aber klare Worte von Sebastian Hoeneß nötig – intern wie extern. Der Trainer forderte nach der Niederlage in Freiburg mehr Intensität und weniger Selbstgefälligkeit.