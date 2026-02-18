VfB Stuttgart in der Europa League: Die Bilder vom Abflug nach Glasgow

14 Ermedin Demirovic freut sich auf das Spiel in Glasgow. In der Bildergalerie sehen Sie weitere Eindrücke vom Abflug der Mannschaft. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Am Mittwochvormittag machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Schottland zum Spiel gegen Celtic FC. Wir waren am Flughafen vor Ort.











Der VfB Stuttgart ist unterwegs zu einem besonderen Auswärtsspiel. An diesem Donnerstag steigt bei Celtic Glasgow das Hinspiel der Play-offs in der Europa League (21 Uhr/Liveticker), in denen es um den Einzug ins Achtelfinale geht. Schon im Vorfeld hatten die Stuttgarter Spieler und Verantwortlichen vom Celtic-Park und der dortigen Stimmung geschwärmt.

Mit entsprechend viel Vorfreude startete die Mannschaft am Mittwochvormittag vom Flughafen in Echterdingen in Richtung Schottland, wo derzeit übrigens ähnliches Wetter herrscht wie hierzulande mit Temperaturen knapp über null.

In Glasgow wird am Mittwochabend um 18 Uhr deutscher Zeit die Pressekonferenz stattfinden, eine Stunde später beginnt dann das Abschlusstraining. Wir waren beim Abflug vor Ort, die Eindrücke sehen Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken.