VfB Stuttgart in der Europa League: Der neue VfB – Künstler mit Kämpferherz

18 Schuss ins Glück: VfB-Spieler Bilal El Khannouss erzielt gegen Celta Vigo ein wichtiges Tor. Foto: Baumann

Der Pokalsieger spielt beim Sieg gegen Celta Vigo wieder mit höchster Intensität – und ist nun in Köln gleich ein drittes Mal hintereinander gefordert.











Seite an Seite sind sie aus der Kabine in der MHP-Arena gekommen. Badredine Bouanani und Bilal El Khannouss, die beiden Torschützen des VfB Stuttgart. Verschmitzt lächelnd, hoch zufrieden mit dem Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo und leicht beseelt von den ersten Wochen in Deutschland. „Wir haben auf diesen Moment gewartet, seitdem wir hier sind“, sagt El Khannouss nach dem 2:1-Sieg. Klingt nach einer längeren Wartezeit, aber vor allem der 21-Jährige hat von Anfang an gezeigt, dass er für den Fußball-Bundesligisten eine schnelle Bereicherung in der Offensive ist.