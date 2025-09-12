VfB Stuttgart in der Europa League: Der große Ticket-Engpass in Deventer

1 Überschaubar: Der Gästeblock im Stadion Adlerhorst Foto: imago/Box to Box Pictures

Seit Jahren übersteigt die Nachfrage das Angebot, wenn die Tickets für die Auswärtsspiele des VfB Stuttgart vergeben werden. Die Partie in der Europa League bei den Go Ahead Eagles am 27. November (21 Uhr) aber hat in dieser Hinsicht nochmals eine neue Qualität: Gerade einmal 500 Karten stehen für das Spiel in Deventer beim niederländischen Pokalsieger zur Verfügung – und damit ein Drittel des kleinsten Kontingents in der Bundesliga, das bei rund 1500 Karten für das Spiel beim 1. FC Heidenheim liegt.