VfB Stuttgart in der Europa League: Der Celtic-Park: Es kribbelt beim VfB
Wird es eine magische Nacht? Die Vorfreude auf das Spiel in Glasgow ist groß bei Sebastian Hoeneß und dem VfB. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch, imago/PA Images

Der VfB steht vor einem speziellen Fußball-Abend. Die Spieler sprechen über Träume, der Trainer erinnert sich an 2017. Was macht das Stadion so besonders?

Es ist noch nicht lange her, da waren die Play-offs der Europa League beim VfB Stuttgart in etwa so beliebt wie späte Gegentore und Muskelverletzungen. Bloß nicht diese beiden zusätzlichen Spiele, nur keine weiteren englischen Wochen im Februar, hieß es unisono von Spielern und Verantwortlichen. Für dieses Ziel fehlte letztlich ein Punkt in der Ligaphase – und jetzt, da die zwei Partien um den Einzug ins Achtelfinale anstehen, hat sich die Sichtweise in Bad Cannstatt um 180 Grad gedreht. Aus Last ist Lust geworden, was ganz wesentlich am Gegner und dessen Heimspielstätte liegt.

