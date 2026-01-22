VfB Stuttgart in der Europa League: Brutale Attacke auf VfB-Fans in Rom

1 In Rom wurden VfB-Fans angegriffen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Am Vorabend der Europa-League-Partie des VfB Stuttgart bei der AS Rom kommt es in einer Bar zu einem Angriff auf VfB-Fans. Es soll Verletzte geben. Das ist über den Vorfall bekannt.











Am Vorabend der mit Spannung erwarteten Europa-League-Partie des VfB Stuttgart bei der AS Rom (21 Uhr/Liveticker) ist es in der italienischen Hauptstadt zu unschönen Szenen gekommen. VfB-Fans sind in einer Bar von rund 50 vermummten Personen mit Eisenstangen und Baseballschlägern attackiert und mit Flaschen beworfen worden.

Einen entsprechenden Bericht der Heilbronner Stimme kann unsere Redaktion bestätigen. Demnach hatten sich Teile der Stuttgarter Ultra-Szene in Rom zuvor mit befreundeten Anhängern anderer Vereine zusammengefunden. Die Gruppe hielt sich nach Informationen unserer Redaktion unbehelligt in der Stadt auf, wobei auch VfB-Anhänger, die der organisierten Fanszene nicht zugehören, in der Bar gewesen sind. Zwei von ihnen sollen bei der Attacke leicht verletzt worden sein.

Bei der italienischen Polizei wurde der Vorfall nicht angezeigt, weshalb es auch keinen Einsatz im Zusammenhang mit der Attacke gab. Zum Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart in der Ewigen Stadt werden mehr als 4000 Fans der Weiß-Roten im Stadio Olimpico erwartet.