Achtelfinale: Es geht gegen den FC Porto

1 Weiter im Scheinwerferlicht: Sebastian Hoeneß und der VfB stehen im Europa-League-Achtelfinale. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Dass es nach Portugal gehen würde, war schon vor der Auslosung klar. Nun steht fest: Der VfB Stuttgart trifft im Europa-League-Achtelfinale auf den FC Porto.











Der VfB Stuttgart steht im Achtelfinale der Europa League – und kennt nun seinen Gegner. Am Freitagmittag stieg die Auslosung, wobei bereits vorher festgestanden war, dass es in jedem Fall gegen eine Mannschaft aus Portugal gehen würde. In Frage kamen der FC Porto oder Sporting Braga. Nun ist klar: Es geht gegen den FC Porto.

Porto und Braga wurden als Fünfter und Sechster der Ligaphase die beiden Play-off-Sieger der Teams auf den Plätzen 11 und 12 sowie 21 und 22 zugelost. Das waren der VfB und der ungarische Tabellenzweite Ferencvaros Budapest.

Hinspiel in MHP-Arena am 12. März

Die Stuttgarter bestreiten das Hinspiel am 12. März vor heimischem Publikum und das Rückspiel am 19. März auswärts. Da beide Städte in Portugal nur 50 Kilometer auseinander liegen, war schon vor der Auslosung klar gewesen, dass der Flug für Mannschaft und Fans in beiden Fällen nach Porto gehen wird.

Auch die möglichen Gegner bei einem Viertelfinal-Einzug stehen schon fest: In der Runde der letzten acht Teams ginge es gegen den VfB entweder gegen Nottingham Forest oder den FC Midtjylland.

Auch die möglichen Halbfinalgegner sind klar, da der Turnierbaum am Freitagmittag fertiggestellt wurde: Sollte der VfB den Einzug ins Semifinale schaffen, träfe er auf den FC Bologna, AS Rom, Aston Villa oder den OSC Lille.