VfB Stuttgart in der Champions League: Tickets für Real Madrid – so läuft der Verkauf

Das Estadio Santiago Bernabéu fasst rund 80.000 Zuschauer. Foto: imago/Eibner Europa

Am 17. September tritt der VfB im Estadio Santiago Bernabéu in der Königsklasse an. Wie viele Auswärtskarten zur Verfügung stehen und an wen sie gehen.











Das Highlight nähert sich mit großen Schritten: Am 17. September tritt der VfB Stuttgart in der Champions League auswärts bei Real Madrid an. Und schon jetzt steht fest, dass das Interesse an Eintrittskarten die verfügbaren Tickets um ein Vielfaches übersteigen wird. Nun hat der Verein über den Ablauf des Verkaufs informiert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viele Karten hat der VfB erhalten? Insgesamt 3840. Damit hat Real das Mindestkontingent von fünf Prozent der Gesamtkapazität freigegeben, was so vom europäischen Fußballverband Uefa vorgeschrieben ist.

Wie werden die Tickets verteilt? Das Verfahren läuft analog zu jenem bei Bundesliga-Auswärtsspielen ab. Die Inhaber einer Auswärtsdauerkarte können je ein Ticket erwerben. Für offizielle Fanclubs erfolgt eine Abfrage und anschließende Zuteilung durch die Fanbetreuung. Schließlich können sich noch Mitglieder um jeweils ein Ticket bewerben – das Zeitfenster hierfür läuft von Mittwoch 12 Uhr bis Donnerstag 23.59 Uhr.

Welche Besonderheit haben die Karten? Zum einen sind sie personalisiert, es soll auch zu Ausweiskontrollen am Einlass kommen. Zum anderen werden die Tickets nicht digital verschickt, sondern liegen in Papierform vor und müssen beim VfB abgeholt werden – entweder persönlich oder durch eine dritte Person mittels einer schriftlichen Vollmacht.

Wie hoch sind die Preise? Die Karten kosten einheitlich 60 Euro zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr von zwei Euro. Damit schöpfen die Madrilenen die maximal zulässige Höhe der Preise aus, welche die Uefa für Auswärtskarten in der Champions League für die Saison 2024/25 festgelegt hat.