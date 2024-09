VfB Stuttgart in der Champions League: So läuft die Personalisierung der Real-Tickets

1 Die Fans freuen sich auf die Champions League: Am 17. September gastiert der VfB bei Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der spanische Rekordmeister stellt bei der Ausgabe der Auswärtskarten einige Anforderungen. Die wichtigsten Informationen zu den zu erwartenden Kontrollen vor Ort und zu einer möglichen Übertragbarkeit der Tickets.











Link kopiert

In Kürze werden einige Tausend Fans des VfB Stuttgart in ihrem E-Mail-Postfach eine Nachricht mit erfreulichem Inhalt erhalten: An diesem Freitag will der Verein informieren, wer beim Mitglieder-Bewerbungsverfahren für das Auswärtsspiel in der Champions League bei Real Madrid am 17. September (21 Uhr) zum Zug gekommen ist und eines der begehrten Tickets im Gästebereich buchen kann.